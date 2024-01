UE: em encontro com Xi, Von der Leyen diz buscar 'progresso real' na relação com China

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou estar "ansiosa para fazer progresso real" na relação com a China, durante encontro em Pequim com o presidente do país, Xi Jinping. Ela comentou que houve várias reuniões entre as equipes dos dois lados nos últimos meses, em temas como clima, comércio e digital, e também elogiou que o diálogo sobre direitos humanos tenha sido reaberto.

Von der Leyen destacou que a União Europeia dá importância à relação com a China, e lembrou que o país é o principal parceiro comercial do bloco. A autoridade europeia disse que a UE e a China têm responsabilidades globais, com interesse compartilhado em paz e segurança, bem como no efetivo funcionamento das regras baseadas na ordem internacional, "e em encontrar soluções para desafios globais". Segundo ela, por isso é essencial que "se encerre a agressão russa contra a Ucrânia e se estabeleça uma paz justa e duradoura". Ainda defendeu um trabalho por uma possível solução de dois Estados no Oriente Médio, entre israelenses e os palestinos.

Von der Leyen reafirmou a importância da parceria comercial com a China, mas disse que "há claros desequilíbrios e diferenças, os quais temos de resolver". Ela disse que os dois lados reconhecem a importância de reduzir riscos e reforçar a resiliência das economias, enquanto o bloco trabalha para garantir a segurança de suas cadeias de produção, infraestrutura crucial e tecnologias, além de indústrias de base. Também mencionou que pretende discutir como cooperar em mudança climática.