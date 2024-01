TV israelense divulga vídeos de presos palestinos com olhos vendados em Gaza

As redes de televisão israelenses divulgaram nesta quinta-feira (7) vídeos que mostram dezenas de palestinos seminus, com os olhos vendados, sob a guarda de soldados israelenses na Faixa de Gaza, causando uma forte polêmica nas redes sociais. Entre os detidos, testemunhas dos eventos, jornalistas e conhecidos reconheceram o repórter Diaa Al-Kahlout, correspondente em Gaza do The New Arab. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Este veículo de comunicação sediado em Londres indicou, pelo X (antigo Twitter), "que a ocupação israelense deteve dezenas de habitantes de Gaza, incluindo o correspondente do The New Arab na Faixa de Gaza".

Um artigo publicado na versão em inglês do meio esclarece que seu jornalista faz parte das "dezenas de habitantes de Gaza detidos pelo Exército israelense em Gaza e obrigados a se despir". Em seguida, foram "revistados e humilhados antes de serem levados para um local desconhecido", de acordo com testemunhas oculares, acrescentou o site. Ramy Abdu, presidente do Observatório Euro-Mediterrâneo dos Direitos Humanos, uma ONG com sede em Genebra, também afirmou por meio do X que reconheceu o jornalista, bem como o diretor de uma escola e um funcionário da ONU. Em vídeos e fotos divulgados na noite desta quinta-feira, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver homens ajoelhados e de cabeça baixa, usando roupas íntimas no centro de uma cidade. Questionado sobre essas imagens, o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, declarou nesta quinta que "em Shujaiya (bairro da cidade de Gaza, NDLR) e Jabaliya (norte da Faixa de Gaza), terroristas se dirigem e saem de túneis e casas". "Investigamos e verificamos quem está relacionado com [o movimento islamista palestino] Hamas e quem não", acrescentou perante a imprensa.

Uma análise das imagens feita pela equipe AFP Factcheck sugere que foram filmadas na região de Beit Lahia, no norte de Gaza. Os combates em terra e os bombardeios israelenses continuaram nesta quinta-feira em torno das grandes cidades da Faixa de Gaza, dois meses após o início da guerra em 7 de outubro pelo sangrento ataque do Hamas com um saldo de 1.200 mortos do lado israelense, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses. Em Gaza, a ofensiva e os bombardeios do Exército israelense causaram 17.000 mortes, sendo 70% mulheres, crianças e jovens menores de 18 anos, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.