Tottenham perde para o West Ham (2-1) e segue em queda livre; Everton respira

O Tottenham perdeu no seu estádio para o vizinho West Ham (2-1), nesta quinta-feira (7), no jogo que encerrou a 15ª rodada da Premier League, na quarta derrota em cinco jogos para os 'Spurs' (5º colocado com 27 pontos), enquanto o Everton escapou da zona de rebaixamento ao vencer o Newcastle (3-0).

O clube do norte de Londres parece em queda livre e sem freios. Invicto até o final de outubro, o Tottenham mergulhou em uma fase negativa com três derrotas consecutivas diante de Chelsea, Wolverhampton e Aston Villa, e depois um empate de 3 a 3 arrancado no fim no último domingo contra o Manchester City.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta quinta-feira o Spurs saiu na frente através do argentino Cristian Romero (11'), que voltava após cumprir suspensão, mas no segundo tempo Jarrod Bowen (52') e James Ward-Prowse (74') viraram o placar.