Terremoto no México: tremores de 5,7 na escala Richter atingem o país

Os tremores foram sentidos em diferentes áreas do México nesta quinta-feira, 7, com epicentro em Puebla; nenhum dano foi relatado

O sistema de transporte coletivo da capital também usou as redes sociais para apresentar um protocolo de revisão das estações de metrô, após a ativação do alerta sísmico .

O chefe de governo da Cidade do México , Martí Batres, informou por meio da rede social X (antigo Twitter) que nenhum dano foi relatado até o momento na capital do país. “O sistema de avaliação precoce foi ativado”, descreve.

O Serviço Sismológico Nacional (SSN) do México registrou nesta quinta-feira, 7, um terremoto de magnitude 5,7 na escala Richter. O epicentro dos tremores aconteceu em Chiautla de Tapia, no estado de Puebla.

Em publicação de vídeo, o presidente do México, Andrés Manuel Obrador, conversa com Laura Velázquez, chefe da Coordenação Nacional de Proteção Civil (CNPC), sobre os tremores.

“Parece que não foi tão forte o tremor. De todas as formas, daremos mais informações imediatamente ", comentou Obrador na mesma postagem.

Al parecer no fue tan fuerte el temblor. De todas formas, pronto daremos más información. pic.twitter.com/swjkHYbA8m December 7, 2023

Terremoto no México: por que tantos tremores no país?

Em coletiva de imprensa em 2017, o chefe do Serviço Sismológico Nacional do México, Xyoli Pérez Campos, destacou que o país é “extremamente ativo em termos sísmicos”. A organização cataloga os fenômenos desde 1900.

O México está situado no Anel de Fogo do Pacífico (ou Círculo de Fogo), área com forte atividade sísmica e vulcânica. O nome é definido pelo alto grau de mobilidade de quatro placas tectônicas: Norte-Americana, Cocos, Rivera e Pacífico.