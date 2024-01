Terremoto no centro do México sacode a capital (jornalistas da AFP)

Um terremoto de magnitude preliminar de 5,8 graus, segundo o serviço sismológico do México, sacudiu, nesta quinta-feira (7), uma grande área do centro do México, inclusive a capital, onde uma multidão de pessoas foi às ruas.

O epicentro do tremor, que ativou o sistema de alertas preventivos, foi localizado na comunidade de Chiautla de Tapia, no estado de Puebla (centro).