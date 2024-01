Terremoto de magnitude 7,1 detectado ao sul de Vanuatu, no Pacífico (USGS)

Um terremoto de magnitude 7,1 foi detetado ao sul do arquipélago de Vanuatu, no Oceano Pacífico, às 12h56 GMT (09h56 no horário de Brasília) desta quinta-feira (7), indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto teve o seu epicentro a cerca de 123 quilômetros ao sul da cidade de Isangel, na ilha de Tanna, e a uma profundidade de 48 quilômetros.

O USGS havia informado inicialmente uma magnitude de 7,3 e uma profundidade de 35 quilômetros, mas retificou os dados.