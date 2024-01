Somali vinculado ao Al Shabab é detido na Costa Rica

As autoridades da Costa Rica reportaram nesta quinta-feira (7) a captura, no sul do país, de um somali vinculado à organização islamista radical Al Shabab, presente em diferentes países do Chifre da África.

O Ministério da Segurança Pública identificou o somali como Ali Abdinuur Ahmed e detalhou que ele foi detido em 30 de novembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo as autoridades, Abdinuur estava na área de acesso do Centro de Atendimento Temporário para Pessoas Migrantes (CATEM) na região sul da Costa Rica, a cerca de 10 km da fronteira com o Panamá.