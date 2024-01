Seychelles declara estado de emergência após explosão e inundações

O presidente de Seychelles, Wavel Ramkalawan, declarou estado de emergência nesta quinta-feira (7) e ordenou o confinamento da população, com exceção dos trabalhadores de serviços essenciais, após um incidente em um depósito de explosivos e as inundações provocadas pelas fortes chuvas.

"Após uma explosão no depósito de explosivos do CCCL que provocou grandes danos (...) e da grande devastação provocada pelas inundações devido às fortes chuvas, o presidente declarou estado de emergência para hoje, 7 de dezembro", afirma um comunicado do governo do arquipélago no Oceano Índico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Todas as escolas permanecerão fechadas. Apenas os trabalhadores dos serviços essenciais e as pessoas que viajam terão liberdade de circulação. Isto permitirá que os serviços de emergência realizem trabalhos essenciais", acrescenta o comunicado.