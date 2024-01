Promessas de ajuda pra Ucrânia registram menor nível desde o início da invasão russa

As novas promessas de ajuda ocidental à Ucrânia registraram uma desaceleração drástica e estão no menor nível desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, informou nesta quinta-feira (7) o Kiel Institute, um instituto de pesquisa econômica independente com sede na Alemanha.

"A dinâmica do apoio à Ucrânia desacelera. As promessas de ajuda atingiram o menor nível entre agosto e outubro de 2023, uma redução de quase 90% na comparação com o mesmo período em 2022", afirmou o instituto, que registra a ajuda militar, financeira e humanitária prometida e repassada à Ucrânia desde a invasão russa, em fevereiro de 2022.

Segundo os dados do Kiel Institute, os novos compromissos anunciados entre agosto e outubro alcançaram 2,11 bilhões de euros (2,27 bilhões de dólares, 11,12 bilhões de reais), o que representa uma queda de 87% na comparação com o mesmo período de 2022. Este é o menor aporte trimestral desde o início do conflito.