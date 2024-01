Professor de árabe preso em Madri suspeito de recrutar jovens para o Estado Islâmico

"O detido defendia uma visão violenta da religião para os menores" e "elogiava a figura do homem-bomba como uma figura legítima na luta contra judeus, cristãos e apóstatas", acrescentou a força policial.

A Guarda Civil iniciou a investigação no ano passado ao tomar conhecimento do trabalho do suspeito na doutrinação de menores, e a prisão ocorreu em 29 de novembro.

"Estas atividades não passaram despercebidas na comunidade onde foram realizadas e geraram um conflito" que fez com que o suspeito passasse a realizá-las com maior privacidade, explicou a Guarda Civil.

A organização Estado Islâmico viveu o seu auge em 2014, quando estabeleceu um "califado" em partes da Síria e do Iraque, que sobreviveu até sua derrota em 2019 para uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, embora desde então não tenha deixado de cometer atentados.

