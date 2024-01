Presidente turco abre as portas para 'nova era' nas relações com Grécia

"Acho que o otimismo será muito mais benéfico para o futuro", acrescentou Erdogan em sua primeira visita à capital grega desde 2017, após anos de tensões em torno da delimitação da plataforma continental das ilhas gregas no Mar Egeu, as zonas de exploração marítima e o caso migratório.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, manifestou nesta quinta-feira (7), durante uma visita a Atenas, seu desejo de iniciar "uma nova era" nas relações de seu país com a Grécia, após anos de atrito entre esses vizinhos e rivais históricos.

Na sequência, o líder turco se reuniu com o primeiro-ministro grego, seu "amigo Kyriakos" Mitsotakis.

"Não ameaçamos você, se você não nos ameaçar", disse-em uma longa entrevista em um dos principais jornais gregos, o "Kathimerini".

As relações entre Grécia e Turquia, rivais históricos mas parceiros na Otan, registram inúmeras tensões. As divergências foram reavivadas pelas tentativas da Turquia de explorar jazidas de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental.

Em 2022, Erdogan acusou a Grécia, membro da União Europeia, de "ocupar" as ilhas do Mar Egeu, lançando uma ameaça clara: "podemos chegar, de repente, uma noite".

Mas os dois países, que compartilham uma história comum de vários séculos, fizeram uma reaproximação após o terrível terremoto que atingiu o sul da Turquia em fevereiro e que deixou pelo menos 50.000 mortos.