Presidente eleito lidera marcha contra corrupção na Guatemala

Milhares de guatemaltecos, liderados pelo presidente eleito, Bernardo Arévalo, saíram em passeata nesta quinta-feira (7) na capital, contra a corrupção e para exigir a renúncia da procuradora-geral, Consuelo Porras, de quem ele é alvo.

"Marchamos hoje em unidade por este país, que irá florescer, apesar dos corruptos", afirmou o político social-democrata, 65, sob assédio judicial por supostas irregularidades no registro do seu partido, Semilla, em 2017, e por apoiar a ocupação de uma universidade estatal em 2022.

Arévalo disse que as autoridades "traíram o povo". "Eles nos dividiram para estabelecer regimes que servem apenas a poucos e que marginalizam e discriminam todos. Essa democracia fraca e frágil que temos, que foi violada de diferentes formas, conseguiu, no entanto, criar um espaço para que os guatemaltecos falassem com contundência e dissessem 'Chega de corrupção!'."