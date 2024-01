As principais cidades de Gaza registravam nesta quinta-feira (7) violentos combates urbanos, no dia em que a guerra entre Israel e Hamas, desencadeada pelo ataque do grupo islamista de 7 de outubro, completa dois meses.

PARIS:

Instagram e a guerra Israel-Hamas, um coquetel explosivo para os famosos de Hollywood

O Instagram serviu de plataforma para celebridades de Hollywood se posicionarem sobre a guerra entre Israel e o Hamas, com mensagens como "Palestina Livre" ou "Estou do lado de Israel", que põem em perigo a sua imagem perante milhões de internautas enfurecidos.

=== INVESTIGAÇÃO SOBRE BOMBARDEIO NO LÍBANO ===

PARIS:

Bombardeio contra jornalistas no Líbano: por que investigação da AFP aponta para projétil de tanque israelense

Uma investigação realizada pela Agence France-Presse sobre o bombardeio de 13 de outubro no sul do Líbano, que matou um jornalista da Reuters e feriu outros seis profissionais da imprensa, incluindo dois da AFP, aponta para um projétil de tanque do Exército de Israel

PARIS:

Investigação da Reuters sobre disparos a jornalistas no Líbano aponta para projéteis israelenses

Uma investigação da agência Reuters publicada nesta quinta-feira (7) sobre os disparos que mataram um jornalista e feriram outras seis pessoas no sul do Líbano, em 13 de outubro, aponta para dois projéteis de tanque israelenses.

=== CLIMA COP28 ===

DUBAI:

'Ecocídio': como a guerra e a mudança climática estão frequentemente conectados

O vínculo entre a mudança climática e a guerra tem sido um tema recorrente nas discussões da 28ª conferência sobre o clima da ONU.

PARIS:

Mudança climática ameaça agricultura no mundo todo

Do Chifre da África à Argentina, a seca e as ondas de calor atingem seres humanos, animais e plantas, mas a mudança climática põe em risco a produtividade agrícola de todo o planeta, inclusive nas zonas temperadas, até então imunes a seu impacto.

DUBAI:

'Circunstâncias nacionais' são fundamentais para acordo sobre combustíveis fósseis, diz África do Sul

Qualquer compromisso de saída dos combustíveis fósseis deverá incluir as "diferenças nas circunstâncias nacionais", defende, em entrevista à AFP, a ministra sul-africana do Meio Ambiente, Barbara Creecy, designada pela presidência emiradense da COP28 para desempenhar um importante papel de mediadora nas negociações.

BREST:

Aquecimento global representa 'estresse para ecossistemas marinhos', avalia oceanógrafo

O aquecimento global torna os oceanos mais ácidos, menos oxigenados e menos produtivos, trazendo também "estresse aos ecossistemas marinhos", segundo o oceanógrafo e climatologista especialista no fenômeno El Niño, Jérôme Vialard, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, sediado na França.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Mercosul realiza cúpula com adesão da Bolívia e acordo comercial com Singapura

O Mercosul receberá a Bolívia como membro pleno e assinará um acordo comercial com Singapura, o primeiro com um país asiático, na reunião de cúpula nesta quinta-feira (7) no Rio de Janeiro, com o sabor amargo de não ter fechado as negociações com a União Europeia (UE).

BUENOS AIRES:

A grandeza da Argentina, nostalgia de Milei da época de ouro

A promessa do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, de devolver o país ao seu esplendor despertou esperanças em uma sociedade que anseia pela "nação rica" e pelo "país potência" do início do século XX, embora a "era de ouro" não seja a mesma para todos.

CARACAS:

Ceticismo com a revisão ads inabilitações de opositores na Venezuela

No dia 15 de dezembro expira um prazo para que líderes opositores recorram às inabilitações que lhes impediriam de concorrer às eleições presidenciais de 2024 na Venezuela, mas a contagem regressiva decorre em meio ao ceticismo.

CARACAS:

Americano e opositor detidos na Venezuela por 'conspirar' sobre disputa com a Guiana

Um americano e um opositor foram detidos na Venezuela sob a acusação de "conspirar" com a petrolífera ExxonMobil na disputa entre Caracas e a Guiana por Essequibo, região rica em petróleo, informou na quarta-feira (6) o procurador-geral, Tarek William Saab, e uma ONG.

SAN SALVADOR:

Vinte meses de regime de exceção em El Salvador: mais segurança e também mais dor

Cristián González, de 22 anos, agora pode anda de skate em bairro de São Salvador que antes era reduto de gangues. Por outro lado, está triste porque seu irmão está preso há 20 meses devido a um regime de exceção.

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia anuncia eleições presidenciais para março de 2024

O Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento da Rússia, marcou para 17 de março de 2024 as próximas eleições presidenciais do país, nas quais poucos duvidam da vitória de Vladimir Putin, embora ele ainda não tenha anunciado oficialmente sua candidatura.

MOSCOU:

Adolescente mata colega de turma e comete suicídio em escola do sudoeste da Rússia

Uma adolescente de 14 anos abriu fogo nesta quinta-feira em uma escola na região sudoeste da Rússia, matou uma colega e feriu outras cinco pessoas, antes de cometer suicídio, anunciaram as autoridades locais.

-- ÁSIA

PEQUIM:

UE insta China a abordar suas 'diferenças' em cúpula em Pequim

A presidente do braço Executivo da União Europeia(UE), Ursula von der Leyen, instou nesta quinta-feira (7) o presidente chinês, Xi Jinping, a abordar os "desequilíbrios e diferenças" em suas relações durante a primeira cúpula presencial entre o bloco e o país asiático em quatro anos.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

