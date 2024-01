Países da América do Sul pedem a Guiana e Venezuela uma 'solução pacífica' sobre Essequibo (comunicado)

Oito países da América do Sul pediram, nesta quinta-feira (7), a Guiana e Venezuela uma "solução pacífica" para o conflito territorial no Essequibo, após um aumento das tensões entre as nações vizinhas.

Em uma declaração conjunta, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador e Peru manifestaram "sua profunda preocupação com a elevação das tensões" entre Venezuela e Guiana e instaram os dois países "ao diálogo e à busca de uma solução pacífica para a controvérsia".