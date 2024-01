Níveis atuais de CO2 são os mais altos em 14 milhões de anos, segundo estudo

"Isto nos mostra até que ponto o que se está fazendo agora é realmente insólito na História da Terra", explicou à AFP a principal autora do estudo, Baerbel Hoenisch, pesquisadora da Universidade de Columbia, em Nova York.

Publicado na revista Science, o estudo rastreia os níveis de CO2 desde 66 milhões de anos antes de Cristo até a atualidade, com uma precisão sem precedentes.

Os níveis atuais de dióxido de carbono na atmosfera são os mais altos registrados na Terra em 14 milhões de anos, revelou um amplo estudo divulgado nesta quinta-feira (7), que evoca as condições climáticas inóspitas às quais a humanidade se dirige.

No entanto, "nossa civilização está acostumada ao nível do mar atual, aos trópicos quentes, aos polos frios e às regiões temperadas, que se beneficiam de muitas chuvas", adverte Baerbel Hoenisch.

Isto remonta a muito mais tempo do que os cientistas estimaram anteriormente (entre três e cinco milhões de anos atrás).

A última vez que a atmosfera do planeta conteve a mesma concentração do principal gás de efeito estufa (CO2) que hoje, cerca de 420 ppm (partes por milhão), foi entre 14 e 16 milhões de anos atrás.

"Nossa espécie (...) começou a evoluir há apenas três milhões de anos", lembra a cientista. "Nunca experimentamos nada similar a este clima quente".

Antes da era industrial, a concentração de CO2 na atmosfera beirava as 280 ppm. Com as atividades humanas, aumentaram em 50%, o que provocou um aumento das temperaturas de cerca de 1,2 °C.

E se as emissões continuarem, a concentração poderia aumentar até 600 ou 800 ppm, taxas alcançadas durante o Eoceno (entre 30 e 40 milhões de anos atrás), antes de a Antártica estar coberta de gelo e quando a vida silvestre e a flora do planeta eram muito diferentes, com, por exemplo, insetos enormes.