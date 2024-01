Míssil antitanque disparado do Líbano mata um civil em Israel

Um disparo de míssil antitanque do sul do Líbano matou um civil no norte de Israel, nesta quinta-feira (7), anunciaram o Exército e os serviços de socorro israelenses.

O míssil atingiu o veículo em que viajava a vítima, de 60 anos, perto da localidade de Matat, perto da fronteira com o Líbano, disseram as mesmas fontes.