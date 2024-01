Ministério da Saúde do Hamas anuncia 17.177 mortos em Gaza desde o início da guerra

O Ministério da Saúde do movimento palestino Hamas anunciou nesta quinta-feira (7) que os bombardeios israelenses na Faixa de Gaza mataram 17.177 pessoas, 70% delas mulheres e menores de 18 anos, em dois meses de guerra.

O Ministério afirmou que 350 pessoas morreram nas últimas 24 horas, no momento em que as operações militares israelenses, iniciadas no norte de Gaza após o ataque executado pelo Hamas em Israel no dia 7 de outubro, estendem-se a todo o território.