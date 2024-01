México e EUA concordam em cooperar no controle de investimentos estrangeiros

México e Estados Unidos estabeleceram, nesta quinta-feira (7), a formação de um grupo de trabalho para controle de investimentos estrangeiros com o objetivo de evitar riscos de segurança nacional, no momento em que Washington busca relocalizar suas cadeias de suprimentos em países aliados.

Nesse sentido, o entendimento desta quinta "reafirma nosso compromisso conjunto para combater a ameaça que certos investimentos estrangeiros representam para a nossa segurança nacional", afirmou a secretária do Tesouro americano, em coletiva de imprensa no palácio presidencial na Cidade do México.

Yellen acrescentou que o grupo de trabalho vai trocar "conhecimentos técnicos e melhores práticas" para o monitoramento dos investimentos.

Embora o acordo não mencione países específicos, em anos recentes a agência americana que avalia os riscos dos investimentos estrangeiros (CFIUS, na sigla em inglês) investigou empresas como o TikTok, de propriedade do conglomerado chinês ByteDance.

Perguntada sobre possíveis restrições aos investimentos chineses no México a partir do acordo, Yellen assegurou que, desde que não suscitem "preocupações de segurança nacional" para seu país, Washington não tem "absolutamente nenhum problema" com a chegada de capitais do gigante asiático.

Ramírez de la O ressaltou, por sua vez, a natureza "dominante" dos laços financeiros e comerciais com os Estados Unidos, por isso a relação do México com outros países não é uma prioridade "tão grande".