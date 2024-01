Met de Nova York homenageia mulheres que marcaram a moda

O símbolo da exposição "Mulheres que vestem Mulheres", aberta até 3 de março, é um vestido em musselina de algodão ornamentada com rosas de seda e tafetá criado por Ann Lowe (1898-1981), uma pioneira entre as designers afro-americanas, ignorada em seu tempo, apesar de ter desenhado o vestido de noiva de Jackie Kennedy (1953).

Para as mulheres, a história começa no anonimato dos ateliês de costura aos quais muitas vezes foram relegadas. No entanto, várias designers francesas deixaram sua marca no início do século XX, como Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin e Gabrielle Chanel. No período entre as guerras, na França, o número de modistas chegou a superar o dos homens, destaca a exposição.

"Nossa ambição é dissipar os estereótipos de que as mulheres são mais práticas do que homens, ou que todas elas criam pensando em si mesmas", em detrimento da criatividade, acrescenta.

Por meio de 80 peças, de 70 estilistas, o Costume Institute, divisão de moda do prestigioso museu nova-iorquino, revisita a arte do vestuário feminino desde o início do século XX até os dias atuais, além das mensagens de designers como Gabriela Hearst e Hillary Taymour.

Inicialmente planejada para 2020, a fim de celebrar os 100 anos do sufrágio feminino nos Estados Unidos, mas que precisou ser adiada devido à pandemia, a exposição conclui com uma nota política, mencionando as "ausências" e "omissões" nas "coleções dos museus e cânones da moda". Um exemplo disso é o vestido que celebra tamanhos grandes, criado pela francesa Ester Manas.

A coleção impressionante do Costume Institute também será destaque na próxima grande exposição de moda do museu, na primavera (outono no Brasil) de 2024, quando pretende despertar suas "belezas adormecidas", ou seja, as peças mais raras e frágeis do seu acervo. O evento é aguardado com grande expectativa e coincide com o próximo Met Gala, famosa festa filantrópica anual frequentada por celebridades com trajes extravagantes.