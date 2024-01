Mercosul realiza cúpula com adesão da Bolívia e acordo comercial com Singapura

O Mercosul receberá a Bolívia como membro pleno e assinará um acordo comercial com Singapura, o primeiro com um país asiático, na reunião de cúpula nesta quinta-feira (7) no Rio de Janeiro, com o sabor amargo de não ter fechado as negociações com a União Europeia (UE).

O presidente Lula receberá seus homólogos da Argentina, Paraguai e Uruguai a partir das 11h no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O encontro coincide com uma escalada de tensão entre Venezuela e Guiana pela disputada região de Essequibo, rica em petróleo, e que levou o Exército brasileiro a reforçar a sua presença militar na fronteira com os dois países vizinhos.