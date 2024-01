Kremlin espera que Congresso dos EUA bloqueie ajuda à Ucrânia

O Kremlin disse, nesta quinta-feira (7), que espera que os congressistas americanos continuem bloqueando os pedidos da Casa Branca de ajuda de emergência para a Ucrânia, em meio a uma disputa interna em Washington sobre reformas migratórias.

Os senadores republicanos dos Estados Unidos já bloquearam US$ 106 bilhões em ajuda emergencial, principalmente para Ucrânia e Israel, em reação à exclusão das reformas migratórias exigidas como parte do pacote.

Os líderes americanos querem "continuar torrando o dinheiro dos contribuintes no forno da guerra ucraniana", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmando que espera que ainda haja "um número suficiente de pessoas razoáveis entre os membros do Congresso" para se recusarem a fazê-lo.