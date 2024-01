Kiev não quer atletas olímpicos russos sob bandeira neutra 'manchada de sangue', diz ministro à AFP

Na terça-feira, as federações esportivas internacionais pediram ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que admitisse "o mais breve possível" atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, sob bandeira neutra.

O governo ucraniano está "muito preocupado" com o pedido das federações esportivas e comitês olímpicos nacionais para reintegrar russos e bielorrussos, a título individual e sob bandeira neutra, à tempo para os Jogos Olímpicos de Paris, declarou, nesta quarta-feira (6), à AFP o ministro interino de Esportes da Ucrânia, Marviy Bidnyi.

"Contamos com uma decisão responsável e uma direção do COI que não permita à Rússia utilizar o esporte com fins de propaganda militar", acrescentou o ministro interino, que assumiu o cargo após o afastamento de seu antecessor Vadym Gutzeit em novembro.

Desde o início da guerra na Ucrânia, iniciada pela invasão russa em fevereiro de 2022, o COI vem adiando sua decisão sobre a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris.

A solução pedida pelas federações esportivas e os comitês olímpicos nacionais é a admissão de russos sob bandeira neutra, sem uniformes nem hinos nacionais.

"Respeitamos o princípio da neutralidade, mas a neutralidade só é possível em tempos de paz", protesta Bidnyi. "Quando há uma guerra e uma nação destrói a outra, a 'neutralidade' se torna uma irresponsabilidade."