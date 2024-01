Investigação da AFP sobre bombardeio contra jornalistas no Líbano aponta para projétil de tanque israelense

Uma investigação, realizada pela Agence France-Presse sobre o bombardeio de 13 de outubro no sul do Líbano, que matou um jornalista da Reuters e feriu outros seis profissionais da imprensa, incluindo dois da AFP, aponta para um projétil de tanque usado exclusivamente pelo Exército de Israel nesta tensa região fronteiriça.

A natureza dos bombardeios e a falta de atividade militar no local próximo onde estavam os jornalistas indicam que a ação foi deliberada e direcionada.

Confira a seguir as principais revelações de sete semanas da investigação, realizada pela AFP em conjunto com investigadores e analistas independentes e baseada em provas coletadas a partir de testemunhos, análise de gravações em vídeo, imagens de satélite e de um fragmento de munição recuperado no local.

O grupo de sete jornalistas de Reuters, Al Jazeera e AFP foi alvo de dois bombardeios, um seguido rapidamente do outro logo após as 18h, enquanto filmavam confrontos entre o exército israelense e grupos armados no sul do Líbano.

O grupo libanês Hezbollah e braços locais dos movimentos palestinos Hamas e Jihad Islâmica trocavam tiros com Israel quase diariamente ao longo da fronteira desde que combatentes do Hamas baseados em Gaza executaram o ataque contra Israel em 7 de outubro.

Issam Abdallah, um jornalista de 37 anos da agência de notícias Reuters, morreu instantaneamente no primeiro bombardeio.