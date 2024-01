Inter Miami de Messi anuncia amistoso em Hong Kong em fevereiro

"Ao longo da minha carreira passei muito tempo na Ásia. Estou satisfeito por ter a oportunidade de trazer o Inter Miami para disputar o nosso primeiro jogo da nossa turnê nesta cidade fantástica", disse David Beckham, co-proprietário da franquia.

A franquia da MLS já havia anunciado uma mini-turnê de dois amistosos na China em outubro, que foi posteriormente cancelada por seus promotores devido a "circunstâncias imprevistas na China".

Além do duelo em Hong Kong, o Inter estuda realizar outros amistosos para maximizar a presença no futebol dos Esatdos Unidos de Messi, campeão da última Copa do Mundo com a Argentina e vencedor de oito Bolas de Ouro.

O duelo já agendado será contra a seleção de El Salvador, no dia 19 de janeiro, na capital do país centro-americano.

A chegada avassaladora de Messi colocou o Inter, que era então o pior time da temporada na MLS, no mapa mundial do futebol, levando a equipe a conquistar seu primeiro título na Leagues Cup, um torneio conjunto com a liga mexicana.

Depois desse sucesso, problemas físicos do craque argentino e de outras peças-chave do time os impediram de lutar pela classificação para os playoffs da MLS, que terminarão com a final no sábado.