Haley, encurralada no quarto debate dos pré-candidatos republicanos nos EUA

Quatro pré-candidatos republicanos à Presidência dos Estados Unidos participaram em um quarto debate antes das primárias do partido, com Nikki Haley como o alvo da vez por seu crescente impulso, e com Donald Trump sendo mais uma vez protagonista, apesar de sua ausência.

O quarto debate aconteceu na Universidade do Alabama, onde Haley, ex-embaixadora na ONU, aproveitou para promover seu avanço nas pesquisas e afirmar que tomou o segundo lugar do governador da Flórida, Ron DeSantis, seis semanas antes do início das primárias.

"Temos que parar o caos, mas você não pode derrotar o caos democrata com o caos republicano. E é isso que Donald Trump nos oferece", declarou, prometendo um governo mais profissional do que o do magnata do setor imobiliário.

"Minha abordagem é diferente: zero drama, zero vingança, zero reclamação", completou.

Os pré-candidatos Vivek Ramaswamy, empresário de tecnologia, e DeSantis entraram no ringue, aproveitando para criticar e traçar o perfil de seus adversários.

A ascensão de Haley nas pesquisas foi atribuída ao seu sólido desempenho nos três debates anteriores. Ela também é apoiada pela poderosa família Koch e recebeu US$ 250 mil do bilionário doador democrata Reid Hoffman.

DeSantis e Ramaswamy descreveram-na como uma candidata no bolso dos interesses corporativos, fraca perante a China e até "corrupta", como Ramaswamy chamou-a várias vezes.