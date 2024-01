Guerra entre Israel e Hamas deixa Fatah entre a cruz e a espada

O líder do Fatah, Mahmud Abbas, preside a Autoridade Nacional Palestina desde a sua criação em 1994. Com sede em Ramallah, administra parcialmente a Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967.

O Fatah apostou na via das negociações, que não conduziu ao Estado palestino prometido pelos Acordos de Oslo em 1993. Já o Hamas decidiu se concentrar na luta armada e se vangloria de ter colocado a causa palestina no centro dos debates.

A Autoridade está mais frágil do que nunca e suas divisões internas se intensificaram desde o começo da guerra, em outubro, quando combatentes do Hamas e de outros grupos armados palestinos infiltraram-se no sul de Israel e mataram cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 240, segundo autoridades israelenses.

Desde então, Israel bombardeia a Faixa de Gaza e empreende uma invasão terrestre com o objetivo de "aniquilar" o grupo islamista, no poder naquele território palestino desde 2007. O Hamas afirma que mais de 17 mil pessoas, a maioria civis, morreram no enclave desde o começo da ofensiva de Israel.

Na Cisjordânia, o Exército israelense multiplica as operações contra localidades palestinas e a colonização ganha espaço. Neste contexto, a nova geração do Fatah tem poucas chances de fechar um acordo com Israel. Algumas vozes defendem o retorno da luta armada por meio das brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, braço militar do movimento.

"Com Oslo, tivemos uma dose de anestésico", disse uma autoridade do Fatah, que não quis ser identificada. "Os líderes que poderiam ter alguma influência têm muitos interesses pessoais ligados à Autoridade Palestina, por isso não podem correr o risco de se opor" a Abbas e à sua estratégia de luta pacífica contra a ocupação, explicou.