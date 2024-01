FIA descarta conflito de interesses em torno do diretor da Mercedes

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) considerou que não há conflito de interesses na figura do diretor executivo da equipe Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, encerrando assim a investigação a este respeito, anunciou nesta quinta-feira (7) a própria FIA.

"Após uma revisão do Código de Conduta e da política de conflito de interesses da Formula One Management [FOM, a empresa que detém os direitos comerciais da F1], e a confirmação que foram implementadas salvaguardas adequadas para atenuar qualquer conflito potencial, a FIA está satisfeita com o fato de o sistema de gestão de conformidade do FOM ser robusto o suficiente para impedir qualquer divulgação não autorizada de informações confidenciais", afirmou a entidade internacional em um comunicado.

"A FIA confirma que não há investigação em andamento em termos de ética ou disciplina envolvendo qualquer indivíduo", disse ele.