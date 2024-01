Exportações da China crescem pela primeira vez em sete meses

As exportações chinesas cresceram em novembro, o primeiro resultado positivo em sete meses, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades da segunda maior economia do planeta, que enfrenta uma recuperação difícil após a pandemia del covid-19.

As vendas do país ao exterior registraram alta 0,5% em termos anuais, a 291 bilhões de dólares, informou a Administração Geral de Alfândegas (AGA), o primeiro avanço desde abril.

O resultado superou as expectativas dos analistas entrevistados pela agência Bloomberg, que projetavam uma contração de 0,3%.