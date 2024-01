Explosão em paiol nas Seychelles deixa mais de 60 feridos

Pelo menos 66 pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (7) na explosão de um paiol no arquipélago das Seychelles, que derrubou edifícios e levou o presidente a declarar estado de emergência durante boa parte do dia.

A polícia do país, um conhecido destino turístico, abriu uma investigação para esclarecer as causas da explosão.

A emissora pública SBC confirmou que as fortes chuvas causaram danos significativos na noite de quarta-feira na ilha.

Ex-colônia britânica, as Seychelles são compostas por 115 ilhas e, segundo dados do Banco Mundial de 2021, são o país com o maior PIB per capita da África. No entanto, cerca de 40% de seus 98.000 habitantes vivem na pobreza.