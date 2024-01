EUA anuncia exercícios militares na Guiana em meio à alta tensão com a Venezuela

Há quatro dias, o governo venezuelano organizou um referendo para obter apoio à sua reivindicação sobre Essequibo, uma região rica em petróleo equivalente a 2/3 do território da Guiana e administrado por este país que ambos os vizinhos disputam há mais de um século.

"Uma coisa que não queremos aqui na América do Sul é guerra, nós não precisamos de conflito", disse nesta quinta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil também reforçou sua presença militar na fronteira entre Guiana e Venezuela.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversou com Ali na quarta-feira "para reafirmar o apoio inabalável dos Estados Unidos à soberania da Guiana", informou o Departamento de Estado em um comunicado.

"De maneira irresponsável, deu sinal verde à presença do Comando Sul dos Estados Unidos no território da Guiana Essequiba, sobre o qual a Guiana mantém uma ocupação de fato", afirma um comunicado divulgado pela Chancelaria.

A embaixada dos Estados Unidos na Guiana informou, nesta quinta-feira, que "em colaboração com as Forças de Defesa da Guiana, o Comando Sul dos Estados Unidos conduzirá operações de voo dentro da Guiana em 7 de dezembro".

Após a aprovação do referendo por 95% dos eleitores, segundo dados oficiais, o presidente venezuelano Nicolás Maduro propôs uma lei para criar uma província venezuelana na área disputada. Ele também ordenou que a petrolífera estatal concedesse licenças para extrair petróleo bruto em Essequibo.

Um helicóptero do Exército guianense que perdeu contato na quarta-feira a 45 km da fronteira entre os dois países, precisamente em Essequibo, foi detectado quinta-feira em uma área montanhosa e densamente arborizada, informaram as forças de defesa da Guiana em um comunicado.

Blinken fez um apelo a "uma solução pacífica para a controvérsia" e a respeito de todas as partes "pela sentença arbitral de 1899, que determina a fronteira terrestre entre a Venezuela e a Guiana, ou (...) chegar a um novo acordo, ou a um órgão jurídico competente decidir de outra forma".

"As equipes de busca e resgate também relataram sinais positivos de vida no local. As tropas estão sendo transportadas de rapel para o local", acrescentaram.

O chefe das forças de defesa da Guiana, Omar Khan, disse à AFP que está "otimista" sobre os sete militares a bordo da aeronave.

Anteriormente, ele havia especificado que não existem dados que "sugiram" que a Venezuela tenha algo a ver com o desaparecimento da aeronave. "O tempo estava ruim", afirmou ele.