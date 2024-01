'Ecocídio': como a guerra e a mudança climática estão frequentemente conectados

"Ecocídio" foi o slogan escolhido para um grande banner no pavilhão ucraniano, coberto por cartazes que detalhavam os reflexos ambientais da invasão russa.

Gaza, Iêmen, Síria e Ucrânia, devastados pela guerra, relataram suas realidades na COP28 em Dubai, diante do impacto ambiental ocasionado pelos combates constantes.

Nesta área está exposta uma fotografia que retrata metade de uma casa que foi danificada após a destruição da barragem de Kakhiv em junho. A Rússia e a Ucrânia culpam-se mutuamente por este desastre.

Segundo o Banco Mundial, 70% dos países mais vulneráveis ao clima são também os mais suscetíveis política e economicamente.

No Iêmen, um país árido no sul da península arábica, uma amarga guerra civil de oito anos destruiu o abastecimento de água, disse à AFP seu ministro da Água e do Ambiente, Tawfiq al Sharjabi.

"Os conflitos contribuem em grande medida para aumentar o sofrimento através de seu impacto sobre os recursos ambientais em geral e os recursos hídricos em particular", afirmou.

O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayardit, disse aos líderes mundiais reunidos no início da COP28 que muitos de seus compatriotas foram deslocados devido aos confrontos pela água.

"A paz e a segurança são claramente afetadas como resultado da mudança climática", disse ele.