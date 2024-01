Desenho de Asterix vai a leilão apesar de enorme controvérsia

Um desenho original do ilustrador francês Albert Uderzo, que mostra o herói Asterix e datado de 1963, irá a leilão no domingo em Bruxelas, embora familiares do desenhista afirmem que se trata de uma peça roubada.

Trata-se do desenho original da capa de "Asterix e Cleópatra", de 32x17 centímetros e cujo valor é avaliado entre 400.000 e 500.000 euros (entre 2,11 e 2,63 milhões de reais).

Apesar da controvérsia, a casa de leilões Millon decidiu manter a venda.