Comunicado do Business Wire :PUMA

Global sports company PUMA reveals a new collaboration with US upcycler, Andrew Burgess and his brand VIVID VISIONS with the launch of an experimental one-off capsule collection. (Photo: Business Wire)

A empresa esportiva mundial PUMA revelou uma nova colaboração com o upcycler dos EUA Andrew Burgess e sua marca VIVID VISIONS com o lançamento de uma coleção-cápsula experimental única.

Trabalhando em estreita colaboração com a PUMA, Andrew criou cinco designs, todos confeccionados com tecido de poliéster reciclado RE:FIBRE da PUMA. Filmada com modelos no emblemático York Hall Leisure Centre de Londres, a direção de arte combina design de moda futurista com nostalgia esportiva retrô, prestando homenagem às raízes da PUMA, ao mesmo tempo que celebra o compromisso da marca e da Andrews com a inovação têxtil sustentável.

As imagens criativas mostram as peças de vestuário repetidas vezes, refletindo as infinitas possibilidades da moda circular, onde roupas antigas são transformadas em roupas novas - uma e outra vez.

Andrew, conhecido pelo seu talento em reaproveitar peças de vestuário indesejadas e danificadas, inspirou-se nas parcerias de fabricação da PUMA durante uma visita à Turquia: ele testemunhou em primeira mão o impressionante progresso que a PUMA tem feito na expansão da tecnologia têxtil circular e produziu seu próprio tecido RE:FIBRE personalizado a partir de peças de vestuário de poliéster reciclado.

"Ver a inovação, a pesquisa, as máquinas, as práticas sustentáveis e a produção envolvidas na confecção do tecido RE:FIBRE foi revelador. Quando penso na produção de roupas, penso na fase final da costura, onde o tecido se junta para formar o produto acabado, já que esse é normalmente o meu processo de upcycling. Mas aprender o que ocorre na decomposição de têxteis antigos - que de outra forma teriam ido para aterros sanitários - antes de se tornarem algo novo foi muito interessante", disse Andrew.

A coleção em si reflete a beleza do processo de reciclagem RE:FIBRE, com designs que incorporam os têxteis triturados, despolimerizados, repolimerizados e reimaginados.

Andrew afirmou: "Minha marca VIVID VISIONS se trata demisturar o passado com o futuro, então foi muito legal trabalhar com a PUMA para criar uma coleção única feita com um 'novo' tecido reciclado. As tiras de tecido nas mangas representam o fio RE:FIBRE que foi fiado a partir dos polímeros derretidos e as calças e a jaqueta cortadas refletem o processo transformador do RE:FIBRE".