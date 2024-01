Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE, cumprindo sua missão de transformar as redes de acesso por rádio para que sejam abertas, inteligentes, virtualizadas e totalmente interoperáveis, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida do O-RAN ALLIANCE Global PlugFest Fall 2023. O-RAN Global PlugFests são eventos periódicos organizados e co-patrocinados pela O-RAN ALLIANCE para possibilitar o progresso eficiente do ecossistema O-RAN mediante testes e integração bem organizados. Fornecedores e provedores se reúnem para testar, avaliar e verificar seus produtos e soluções. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O O-RAN Global PlugFest Fall 2023 realizou testes críticos e validação de tecnologias O-RAN para respaldar e estimular a adoção contínua pela indústria. Os testes ofereceram aos participantes a validação de conformidade, desempenho e interoperabilidade dos equipamentos O-RAN; abordou questões para superar obstáculos à adoção mais ampla de tecnologia; e facilitou a exploração de novos recursos, cenários e aplicações. Deve-se destacar que dois laboratórios executaram testes de campo de equipamentos O-RAN, um em ambiente rural e outro em ambiente urbano.

O O-RAN Global PlugFest Fall 2023 foi organizado em conjunto por 24 grandes operadoras, Centros Abertos de Testes e Integração (OTIC) e instituições independentes. Foi realizado de setembro a novembro de 2023 em 16 laboratórios na Ásia, Europa e América do Norte, com 52 empresas ou instituições participantes, muitas das quais participaram em mais de um local. "O nível contínuo de participação da indústria no Global PlugFest demonstra o compromisso e o progresso no avanço da O-RAN", disse Alex Jinsung Choi, Presidente do Conselho da O-RAN ALLIANCE e Vice-Presidente Sênior de Tecnologia do Grupo, Deutsche Telekom. "No Fall 2023 PlugFest, expandimos o escopo dos testes além da conformidade baseada em laboratório e interoperabilidade de equipamentos. A validação de segurança continuou sendo prioridade durante todo o PlugFest. Diversos locais acolheram demonstrações de RIC para economia de energia, permitindo a consecução dos objetivos de sustentabilidade. E os participantes aplicaram IA/ML para automação inteligente da operação de redes." Participantes no O-RAN Global PlugFest Fall 2023 A O-RAN ALLIANCE aprecia o grande interesse da comunidade em testes e integração no O-RAN Global PlugFest Fall 2023 e gostaria de dar o reconhecimento a anfitriões, laboratórios e participantes da comunidade O-RAN, incluindo: Aarna Networks, Actiontec, Aira Technologies, AirHop Communications, Analog Devices, Anritsu, AT&T, CableLabs, Calnex Solutions, Ciena, COSMOS Lab, Dell Technologies, Deutsche Telekom, Digital Catapult, DISH, DZS, EANTC, EURECOM, ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute, Fujitsu, Future Connections, Hewlett Packard Enterprise, HFR, i14y Lab, Infinera, Innowireless, Intel, Juniper Networks, KDDI, Keysight Technologies, LENOVO, LG Uplus, MAVENIR, NEC, Net AI, National Instruments, NIST, Nokia, NTT DATA, NTT DOCOMO, NVIDIA, Orange, PHYTunes, POWDER Lab Site, Qualcomm, Quanta Cloud Technology, Radisys, Rakuten Mobile, Rakuten Symphony, Red Hat, Ribbon, Rimedo Labs, Rohde&Schwarz, Samsung Electronics, Sercom, Simnovus, SK Telecom, SoftBank, Software Radio Systems, SOLiD, Spirent Communications, Super Micro Computer, Telefonica, TIM, UNH-IOL, Verizon, VIAVI Solutions, VMware, Vodafone, VVDN, Wind River, Wiwynn Corporation, Xena Networks e Comitê de Promoção de P&D da YRP (Yokosuka Research Park). Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial de mais de 300 operadoras de redes móveis, fornecedores e instituições acadêmicas e de pesquisa que operam na indústria da rede de acesso por rádio (RAN). Sendo a RAN uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é remodelar a indústria para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. As novas especificações da O-RAN permitem um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. Ao mesmo tempo, as redes móveis baseadas na O-RAN melhoram a eficiência das implementações de RAN, bem como as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para RAN e oferece suporte a seus membros na integração e teste de suas implementações. Para mais informação, acesse www.o-ran.org. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

