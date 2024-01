Comunicado do Business Wire :Mavenir

Pardeep Kohli, CEO da Mavenir, o provedor de software de rede que constrói o futuro das redes com soluções nativas em nuvem executadas em qualquer nuvem, recebeu hoje o novo ranking da empresa global de inteligência tecnológica ABI Research, que reconhece a Mavenir como o fornecedor líder em soluções de rede aberta de acesso por rádio (Open RAN). Na matriz de fornecedores de avaliação competitiva detalhada e independente da ABI Research, a Mavenir lidera em todas as três categorias de classificação - liderança de mercado, inovação e implementação.

A Mavenir está classificada como um dos principais inovadores no espaço de Open RAN com uma pontuação impressionante de 81,5 de 100 nos critérios de implementação, o que reflete o papel central da Mavenir em acelerar as implantações de Open RAN no mundo inteiro. Estas importantes classificações posicionam a Mavenir como a líder geral do mercado global para Open RAN no quadro de avaliação da ABI Research.

Ao comentar sobre o desempenho de destaque da Mavenir na análise global de fornecedores, o CEO da Mavenir, Pardeep Kohli, disse: "Agradeço sinceramente este reconhecimento da ABI Research de nossa liderança no mercado, após uma avaliação sólida e imparcial dos participantes novos e já estabelecidos. Esta classificação de primeira posição, entregue por meio de um processo respeitado e transparente da ABI Research, é um endosso significativo de nossa missão dedicada a criar condições de mercado, forjar parcerias no setor e oferecer inovação tecnológica para acelerar implantações de Open RAN onipresentes e em grande escala, gerando ganhos poderosos para operadoras e usuários."

Utilizando um quadro de avaliação rigoroso e completo, a ABI Research analisou os principais fornecedores de Open RAN para oferecer uma imagem abrangente e confiável da dinâmica competitiva do ecossistema de fornecedores de Open RAN. As principais áreas de análise abrangem dez critérios, segmentados em clusters de inovação e implementação - incluindo atividades de P&D, contribuições da Aliança O-RAN, suporte para mMIMO, impulso comercial recente, portfólio de produtos, cobertura geográfica, parcerias e associações, PoCs/ensaios/testes, compromissos de eficiência energética e implantações brownfield (áreas industriais degradadas) - concluindo com um perfil aprofundado das estratégias de implementação e inovação dos principais participantes de mercado.

Saqlain Ali, analista sênior da ABI Research comentou: "A Mavenir foi classificada como líder geral no ranking de concorrentes e conquistou os primeiros lugares tanto em inovação quanto em implementação. A Mavenir demonstrou o seu papel como um importante fornecedor de Open RAN devido ao seu software e hardware nativos da nuvem e completos, além de soluções compatíveis com a O-RAN Alliance".

Ele acrescentou: "A Mavenir realizou esforços significativos para acelerar as implantação de Open RAN em parcerias com outros fornecedores de produtos móveis, de chipset e de nuvem para validar seu portfólio Open RAN para implantações de vários fornecedores. A base de clientes da Mavenir é diversificada, com a Mavenir atendendo mais de 300 CSPs em mais de 120 países".

Os autores do relatório destacam várias áreas onde a Mavenir demonstra seu papel como líder inovador da indústria no domínio de Open RAN, incluindo sua oferta de soluções completas de software e hardware nativos da nuvem com um amplo portfólio que abrange core, edge e Open RAN. Enfatizado ainda mais no quadro estão o RAN aberto e totalmente virtualizado (vRAN) da Mavenir, sua solução compatível com a O-RAN Alliance, idealizada para oferecer suporte às opções Open RAN Functional Split (FS), mais o portfólio OpenBeam? mMIMO da Mavenir, compatível tanto com o projeto de parceria de 3ª geração (3GPP) quanto com rádios compatíveis com a O-RAN Alliance.