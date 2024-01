Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

Sua Excelência, Saeed Mohammed Al Tayer, Presidente do Conselho de Curadores dos EAU, Water Aid Foundation (Suqia UAE), lançou o 4º ciclo do Prêmio Global sobre a Água, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Com a premiação total em US$ 1 milhão, o Prêmio visa reconhecer organizações, centros de pesquisa e inovadores que desenvolvem tecnologias e protótipos inovadores para produzir, distribuir, dessalinizar e purificar a água com uso de energias renováveis. O alvo é descobrir soluções para o desafio da escassez de água que as comunidades desfavorecidas e afligidas enfrentam ao redor do mundo. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231207603171/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 4th cycle of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award launched - (Photo AETOSWire)

Em seu discurso durante evento organizado pela Suqia UAE no estande da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) na COP28, Al Tayer disse que o Prêmio aumenta os esforços dos EAU no trabalho humanitário mundial, ao incentivar e reconhecer organizações, pessoas e inovadores que desenvolvem soluções práticas e sustentáveis diante dos desafios de escassez de água com uso de energias renováveis. Isto segue a abordagem dos EAU de contribuir ativamente para oferecer soluções aos desafios que o mundo enfrenta, além de ajudar as sociedades menos desenvolvidas a enfrentar estes desafios e atingir o desenvolvimento sustentável. Al Tayer elogiou o nível de interesse e a grande participação que o Prêmio obteve, bem como a qualidade das inovações apresentadas por empresas, centros de pesquisa, instituições e inovadores. O ciclo anterior recebeu inscrições de 56 países. Nos últimos 3 ciclos de premiação, 31 vencedores de 22 países foram premiados pelos seus projetos inovadores em dessalinização e purificação da água com uso de fontes de energia renováveis, incluindo energias solar, eólica, de biomassa, hidrelétrica, osmótica e tecnologias geotérmicas. O Prêmio apresenta quatro categorias: Prêmio Projetos Inovadores, que inclui o Prêmio Grandes Projetos e o Prêmio Pequenos Projetos; o Prêmio Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores, que inclui o Prêmio Instituições Nacionais e o Prêmio Instituições Internacionais; o Prêmio Individual Inovador, que inclui o Prêmio Pesquisa Distinta e o Prêmio Juventude; e o Prêmio Soluções Inovadoras para Crises. A Suqia UAE instou organizações, empresas, centros de pesquisa, inovadores e jovens de todo o mundo a participar no 4º Ciclo do Prêmio. As inscrições serão recebidas até 30 de abril de 2024 em www.mbrwateraward.ae/awards Fonte:AETOSWire O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

