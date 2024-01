Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

Empresa familiar de bebidas destiladas, a Bacardi concluiu com sucesso a primeira produção comercial no mundo de uma garrafa de vidro para bebidas destiladas à base de hidrogênio em um teste que ocorreu no início deste mês. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231207357305/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Bacardi has successfully completed the world's first commercial production of a glass spirits bottle fueled by hydrogen in a trial that took place earlier this month. (Photo: Business Wire)

A Bacardi trabalhou com o fabricante de vidros de alta qualidade Hrastnik1860 para ser pioneira em uma nova tecnologia que alimentava um forno de vidro com hidrogênio como fonte de energia primária e, ao fazer isto, diminuiu as emissões de gases de efeito estufa (GEE) normalmente produzidos como subproduto da produção de garrafas de vidro. A garrafa, que para efeitos do teste era a emblemática garrafa de licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®, tem um aspecto idêntico à garrafa produzida com uso de métodos tradicionais e irá chegar aos bares e lojas nas próximas semanas. Durante o transcorrer do teste, que produziu 150.000 garrafas de vidro de 70 cl da marca, o hidrogênio contribuiu com mais de 60% do combustível para o forno de vidro, diminuindo as emissões de GEE em mais de 30%. "Conduzir esta produção de vidro com baixo teor de carbono é outro exemplo de como a Bacardi lidera o setor em melhores práticas ambientais", disse Rodolfo Nervi, Vice-Presidente de Segurança, Qualidade e Sustentabilidade da Bacardi. "Aproveitaremos as aprendizagens do teste para ajudar a dar forma a um caminho com o fim de produzir vidro à base de hidrogênio e criar um plano a ser seguido por outros. Apenas fazendo mudanças como indústria é que poderemos trazer transformações significativas a nosso impacto no meio ambiente." Peter Cas, Diretor Executivo da Hrastnik1860, acrescentou: "O sucesso na produção de garrafas de vidro de alta qualidade com baixas emissões em escala comercial, sem comprometer a qualidade em absoluto, fez com que todo o trabalho duro valesse a pena. Assim como a Bacardi, estamos comprometidos em desenvolver inovações que diminuam as emissões, mantendo ao mesmo tempo uma qualidade superior. Esta tecnologia revolucionária comprova que ambos fatores podem andar de mãos dadas, sendo que estamos agora dando os primeiros passos para trazê-la ao mercado." Para atingir sua ambição de se tornar a empresa internacional de bebidas destiladas com mais responsabilidade ambiental, a Bacardi investe continuamente em inovações e explora oportunidades no uso de novas tecnologias pioneiras para ajudar a conquistar seu alvo final de emissão líquida zero.

Saiba mais sobre a Bacardi e seus compromissos de ESG (Ambientais, Sociais e de Governança), incluindo seu alinhamento com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em www.bacardilimited.com/good-spirited. Beba sempre de modo responsável. Sobre a Bacardi Limited

Bacardi Limited, a maior empresa privada internacional de bebidas destiladas, produz, comercializa e distribui bebidas destiladas e vinhos. O portfólio da Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, incluindo rum BACARDÍ®, tequila PATRÓN®, vodca GREY GOOSE®, uísque escocês 'blended' DEWAR'S®, gim BOMBAY SAPPHIRE®, vermute e vinhos espumantes MARTINI®, tequila 100% agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, incluindo conhaque D'USSÉ®, uísque puro americano ANGEL'S ENVY® e licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®. Fundada há mais de 161 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, de propriedade familiar, emprega atualmente cerca de 9.000 pessoas, opera instalações de produção em 11 países e vende suas marcas em mais de 160 mercados. A Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no LinkedIn, Instagram ou X. Sobre a Hrastnik1860 A Hrastnik1860, membro do Vaider Group, tem mais de 160 anos de experiência em vidros, sendo um parceiro internacional em desenvolver e fabricar produtos de vidro projetado de classe mundial. A empresa é conhecida por criar garrafas com exigência técnica, sobretudo ao setor de bebidas destiladas, como um parceiro de soluções de serviço completo, desde P&D e consultoria até design inovador, prototipagem, fabricação, decoração e fornecimento. Os produtos Hrastnik1860 são aclamados por seu brilho cristalino perfeito, sendo totalmente isentos de metais pesados. Eles variam de designs tradicionais a soluções inovadoras que ganharam muitos prêmios de prestígio. Acesse www.hrastnik1860.com.