'Circunstâncias nacionais' são fundamentais para acordo sobre combustíveis fósseis, diz África do Sul

Qualquer compromisso de saída dos combustíveis fósseis deverá incluir as "diferenças nas circunstâncias nacionais", defende, em entrevista à AFP, a ministra sul-africana do Meio Ambiente, Barbara Creecy, designada pela presidência emiradense da COP28 para desempenhar um importante papel de mediadora nas negociações.

PERGUNTA: Como a África do Sul é afetada pela crise climática?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

RESPOSTA: "O continente africano está aquecendo duas vezes mais rápido do que a média mundial. Em nosso país, o clima já é 2,2°C mais quente em média, e enfrentamos fenômenos meteorológicos extremos: enchentes, secas, tempestades, incêndios e um aumento do nível do mar.