Ceticismo marca corrida de opositores pelas eleições presidenciais na Venezuela

A ex-deputada María Corina Machado, que venceu as primárias da oposição, inicialmente descartou ir ao TSJ, que segundo ela favorece Maduro, embora tenha dito que avaliava os cenários "dia após dia".

Em 30 de novembro, representantes do presidente Nicolás Maduro e da oposição anunciaram "um procedimento" para que pessoas inabilitadas que "aspiram concorrer como candidatas" peçam ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) que revise estas sanções.

No dia 15 de dezembro expira o prazo para que líderes opositores recorram das inabilitações que lhes impediriam de concorrer às eleições presidenciais de 2024 na Venezuela, mas a contagem regressiva corre em meio ao ceticismo.

A oposição acusa o governo chavista de usar as inabilitações como "arma política". A lei faculta à Controladoria tomar medidas administrativas contra funcionários investigados, mas a Constituição estabelece que apenas uma sentença judicial "definitivamente firme" pode impedir uma candidatura à Presidência.

Capriles, que havia disputado as primárias da oposição, mas renunciou devido à inabilitação que pesava sobre ele desde 2017, lembrou que na época pediu a revisão da medida no tribunal: "Já estou esperando há sete anos".

Já Henrique Capriles, que concorreu à Presidência venezuelana em duas ocasiões, convocou no domingo "todos os inabilitados inconstitucionalmente e ilegalmente" a recorrerem ao TSJ.

O governo e a oposição concordaram em 17 de outubro, em Barbados, em realizar eleições presidenciais no segundo semestre de 2024. Os Estados Unidos, em resposta, flexibilizaram as sanções ao petróleo, gás e ouro venezuelanos por seis meses, sob a condição de Caracas definir um procedimento para suspender as inabilitações.

O especialista eleitoral e jornalista Eugenio Martínez destaca que o mecanismo de revisão anunciado é o "previsto na lei".