Brest e Strasbourg empatam em jogo adiado da 12ª rodada da Ligue 1

Com uma vitória, o Brest poderia ter subido ao 5º lugar, na zona europeia, mas acabou ficando estagnado em 7º, com 22 pontos, o que já seria a melhor classificação da sua história, superando o desempenho da temporada 1986/1987 (8º).

O Brest ficou no empate (1-1) em casa com o Strasbourg, nesta quinta-feira (7), em jogo adiado da 12ª rodada da Ligue 1, e desperdiçou uma chance de subir ao pelotão do topo da tabela, o que aliviaria um pouco a pressão sobre o treinador Patrick Vieira.

No final de um primeiro tempo movimentado mas sem lances de muito perigo, o Brest abriu o placar com uma bela jogada pela direita em que o atacante Jérémy Le Douaron chutou por entre as pernas do goleiro Mats Sels, pouco antes do intervalo (44').

Na reta final da partida, poucos segundos depois de entrar em campo, Moïse Sahi Dion penetrou pela direita e seu cruzamento rasteiro encontrou, na segunda trave, o holandês do Strasbourg Emmanuel Emegha, que concluiu para deixar tudo igual (80').

