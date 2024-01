Bombardeio contra jornalistas no Líbano: por que investigação da AFP aponta para projétil de tanque israelense

Uma investigação realizada pela Agence France-Presse sobre o bombardeio de 13 de outubro no sul do Líbano, que matou um jornalista da Reuters e feriu outros seis profissionais da imprensa, incluindo dois da AFP, aponta para um projétil de tanque do Exército de Israel. Conduzida em conjunto com a Airwars, uma ONG que examina ataques contra civis em situações de conflito, a investigação revelou que o ataque envolveu um projétil de tanque 120 mm, usado exclusivamente pelo Exército israelense nesta tensa região fronteiriça. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A investigação revelou que os bombardeios provavelmente vieram do sudeste, perto da cidade israelense de Jordeikh, onde tanques israelenses operavam.

A natureza dos bombardeios e a falta de atividade militar no local próximo onde estavam os jornalistas indicam que a ação foi deliberada e direcionada. Confira a seguir as principais revelações de sete semanas da investigação, realizada pela AFP em conjunto com investigadores e analistas independentes e baseada em provas coletadas a partir de testemunhos, análise de gravações em vídeo, imagens de satélite e de um fragmento de munição recuperado no local. O grupo de sete jornalistas de Reuters, Al Jazeera e AFP foi alvo de dois bombardeios, um seguido rapidamente do outro logo após as 18h, enquanto filmavam confrontos entre o exército israelense e grupos armados no sul do Líbano. O grupo libanês Hezbollah e braços locais dos movimentos palestinos Hamas e Jihad Islâmica trocavam tiros com Israel quase diariamente ao longo da fronteira desde que combatentes do Hamas baseados em Gaza executaram o ataque contra Israel em 7 de outubro. Issam Abdallah, um jornalista de 37 anos da agência de notícias Reuters, morreu instantaneamente no primeiro bombardeio.

Todos os outros seis ficaram feridos. A fotógrafa da AFP Christina Assi, de 28 anos, teve uma perna amputada e ainda está hospitalizada. Um grande fragmento de munição foi encontrado próximo ao corpo de Abdallah, cujas fotos foram analisadas por seis especialistas em armamentos para a AFP e a Airwars. Todos concordam que era parte de um projétil de tanque de 120 mm, estabilizado por aletas, usado pelo exército israelense em seus tanques Merkava.

Nenhum outro grupo ou organização militar na região faz uso deste tipo de munição, afirmaram os analistas. A Human Rights Watch concluiu que os bombardeios foram "aparentemente deliberados contra civis, o que é um crime de guerra" e que "poderiam ou deveriam ser investigados como crimes de guerra". A Anistia Internacional afirmou que o incidente foi "provavelmente um ataque direto contra civis, que precisa ser investigado como crime de guerra". Não foi possível identificar com precisão o tanque que fez os disparos, mas a investigação revelou, com alto grau de certeza, que veio de uma posição militar perto da cidade israelense de Jordeikh.