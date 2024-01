'Bebecita del TikTok', suposta líder do Trem de Aragua, é detida na Colômbia

A polícia colombiana capturou nesta quinta-feira (7) uma mulher conhecida como "Bebecita del TikTok", apontada como líder de uma facção do Trem de Aragua, a organização criminosa venezuelana que espalha terror pela América do Sul.

O dinheiro vinha de "diversos crimes" cometidos no Peru como assassinatos de aluguel, extorsões, tráfico de armas de fogo e de pessoas, acrescenta o texto.

Fotografias de Bermúdez e seu ex-companheiro aparecem em um perfil que conta com mais de 50.000 seguidores no TikTok. "Descanse em paz", é possível ler em comentários de junho, quando Fuentes foi morto pela polícia peruana. O perfil deixou de ser atualizado em dezembro de 2022.

Atualmente, a mulher "apresenta algumas mudanças físicas", assegurou o general Óscar Arriola da polícia peruana em entrevista coletiva.

No perfil do TikTok, Bermúdez aparece com os cabelos loiros, enquanto nas fotografias difundidas pela polícia colombiana eles estão pretos e mais curtos. As duas imagens são da mesma pessoa, disse a polícia colombiana à AFP, com base em uma tatuagem das fases da Lua que ela tem no peito.

O Trem de Aragua é uma organização criminosa que começou a operar em 2014 de dentro do presídio de Tocorón, no estado de Aragua, centro-norte da Venezuela.

É atualmente uma das maiores organizações criminosas da Venezuela, estendendo seus tentáculos para diversos países latino-americanos, entre eles Colômbia, Chile e Peru.