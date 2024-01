Atirador que matou 3 em universidade de Las Vegas era professor que tentou emprego no local

O homem suspeito de um tiroteio que matou três pessoas e feriu outra em uma universidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 6, era um professor que havia procurado recentemente emprego na instituição e não teve sucesso, disse um policial com conhecimento direto da investigação à Associated Press.

O atirador foi morto em uma troca de tiros com a polícia. Ele previamente havia trabalhado na East Carolina University, de acordo com a fonte que falou sob condição de anonimato por não estar autorizada a divulgar informações sobre o caso. A polícia não identificou a identidade do autor do tiroteio, bem como as das vítimas.

Relatos de tiros por volta das 11h45 da manhã fizeram com que a polícia invadisse o campus enquanto estudantes e professores se escondiam dentro de salas de aula e dormitórios. O tiroteio começou no quarto andar do prédio, e o atirador subiu vários andares antes de ser morto em um tiroteio com dois detetives universitários do lado de fora do prédio, disse o chefe de polícia da universidade, Adam Garcia.