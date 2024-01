Armênia e Azerbaijão tomarão 'medidas' para normalizar suas relações

A Armênia e o Azerbaijão prometeram, nesta quinta-feira (7), tomar "medidas concretas" para fortalecer a confiança e acalmar as suas relações, depois de ambos os países do Cáucaso terem entrado em confronto militar pelo controle do enclave de Nagorno-Karabakh.

De acordo com uma declaração conjunta publicada após negociações entre o gabinete do primeiro-ministro armênio e a presidência do Azerbaijão, ambos os países "reiteraram a sua intenção de normalizar" a sua relação.

Também chegaram a um acordo sobre a libertação de 32 prisioneiros de guerra armênios, em troca de dois soldados azerbaijanos.