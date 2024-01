Argentina fará jogo de abertura da Copa América-2024 contra Canadá ou Trinidad e Tobago

A atual campeã Argentina enfrentará Canadá ou Trinidad e Tobago na partida de abertura da Copa América-2024, cujo sorteio foi realizado nesta quinta-feira (7) em Miami (Flórida), cidade que sediará a final da competição, no dia 14 de julho.

O grupo A da tricampeã mundial contará com Peru e Chile, além do vencedor da repescagem entre Canadá e Trinidad e Tobago.

O Brasil é o cabeça de chave do Grupo D, no qual também estão Colômbia, Paraguai e Honduras ou Costa Rica (que também vão disputar a vaga no playoff).