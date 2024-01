Arandina, da 4ª divisão espanhola, elimina Cádiz na Copa do Rei

O modesto Arandina da 2ª RFEF, quarta divisão do futebol espanhol, venceu por 2 a 1 nesta quinta-feira (7) o Cádiz e o eliminou da Copa do Rei. O Arandina saiu na frente com um gol de Hajimari Ceesay logo aos 5 minutos, mas Federico San Emeterio empatou para o Cádiz (34') antes de Jorge Pesca fazer 2 a 1 para o time local (65'), que avançou às oitavas de final do torneio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Cádiz foi superado no campo lamacento e alagado do estádio El Montecillo por uma equipe de categoria inferior, que rapidamente abriu o placar quando Haji desferiu um chute certeiro de fora da área (5').

Coube ao time andaluz, com muitas mudanças, pressionar em busca do empate, mas teve dificuldades de conduzir as bolas e fazer cruzamentos para a área. Sem ideias, o Cádiz conseguiu empatar depois que o meia San Emeterio buscou um rebote na área para fazer 1 a 1 (34') e ir para o intervalo mais tranquilo. Mas, a equipe andaluza, 16ª colocada em LaLiga, a apenas três pontos da zona de rebaixamento, não conseguiu melhorar na segunda etapa diante de uma equipe arandina com mais vontade de chegar ao gol num campo onde a bola mal rolava. O Arandina ficou em vantagem com uma cabeçada de Jorge Pesca (65'). Na última meia hora, o Cádiz pressionou desesperadamente, mas não conseguiu virar o resultado e acabou sendo eliminado. A equipe andaluza é a segunda da primeira divisão a cair nesta segunda fase da Copa do Rei, depois de o Barbastro, também da quarta divisão do futebol espanhol, ter eliminado na quarta-feira o Almería.

Quem também sofreu foi o Girona, co-líder de LaLiga. O time precisou virar para vencer por 5 a 2 o Orihuela, da 2ª RFEF, quarta divisão do futebol espanhol, com dois gols do atacante uruguaio Cristhian Stuani.

O Orihuela saiu na frente com um gol de Pablo Torre (7'), mas Sergio Mendinueta empatou 20 minutos depois (27'), e Louis Booker colocou o Orihuela novamente na frente antes do intervalo (45'+3). No segundo tempo, o técnico do Girona, Míchel, colocou pesos pesados como Savinho e Stuani para tentar virar a partida. O uruguaio finalizou uma jogada coletiva do Girona com uma cabeçada para empatar o jogo (66') e dez minutos depois apareceu novamente para fazer 3 a 2 com outra cabeçada (74').