Americano e opositor detidos na Venezuela por 'conspirar' sobre disputa com a Guiana

Wright, usou criptomoedas e "grandes quantias em dinheiro para evitar controles financeiros e mascarar a origem e o destino dos fundos usados para conspirar", ressaltou o procurador, sem revelar detalhes sobre o destino do dinheiro.

Saab afirmou que o americano Savoi Jadon Wright fez parte de um esquema para "conspirar" em uma tentativa de boicote contra o referendo que a Venezuela realizou no domingo, no qual foi aprovada a criação de uma província venezuelana em Essequibo, alvo de uma disputa territorial de mais de um século.

Um americano e um opositor foram detidos na Venezuela sob a acusação de "conspirar" com a petrolífera ExxonMobil na disputa entre Caracas e a Guiana por Essequibo, região rica em petróleo, informou na quarta-feira (6) o procurador-geral, Tarek William Saab, e uma ONG.

O opositor foi suplente da comissão que organizou as primárias e era investigado por suposta fraude nas eleições internas.

Saab assegurou que um segundo americano, Damián Merlo, a quem identificou como assessor do ex-presidente americano Donald Trump, estava envolvido no "esquema". Merlo está livre.

O procurador não citou María Corina expressamente, mas emitiu ordens de prisão contra outros membros da 'Súmate' - Claudia Macero e Pedro Urruchurtu -, por "traição à pátria, conspiração com uma potência estrangeira, legitimação de capitais e formação de grupo criminoso".

"Foi possível identificar uma série de financiamentos provenientes da lavagem de ativos de organizações internacionais e empresas estrangeiras, como a ExxonMobil, para conspirar contra o desenvolvimento do referendo", assinalou Saab.

Também foram emitidas ordens de prisão contra opositores venezuelanos no exílio, entre eles Juan Guaidó, que fugiu para os Estados Unidos em abril, após a eliminação, por parte da própria oposição, do simbólico "governo interino" que ele liderou desde 2019 com o apoio de Washington e de outros 50 países.