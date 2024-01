A grandeza da Argentina, nostalgia de Milei da época de ouro

A promessa do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, de devolver o país ao seu esplendor despertou esperanças em uma sociedade que anseia pela "nação rica" e pelo "país potência" do início do século XX, embora a "era de ouro" não seja a mesma para todos.

"No início do século XX, a Argentina era o país mais rico do mundo", afirmou Milei durante a campanha eleitoral, na qual denunciou a "decadência" em que - afirma - está agora atolado.

"Com as reformas que proponho, em 15 anos poderemos alcançar níveis como os da Itália ou da França. Se me derem 20 anos, como os da Alemanha, e se me derem 35, como os dos Estados Unidos", disse Milei, um libertário e ultraliberal que assumirá neste domingo a presidência da Argentina, em um discurso que evoca o do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.