Zelensky diz que Rússia aposta em 'desmoronamento' da ajuda ocidental à Ucrânia

"A Rússia só espera uma coisa: que a unidade do mundo livre desmorone no próximo ano. A Rússia considera que Estados Unidos e Europa vão se mostrar frágeis e não vão manter seu apoio à Ucrânia no nível apropriado", declarou Zelensky por videoconferência aos dirigentes das principais economias ocidentais.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta quarta-feira (6), aos dirigentes do G7 que a Rússia está aumentando a pressão nas linhas de frente com a expectativa de um rápido "desmoronamento" da ajuda ocidental ao seu país.

Após o fracasso da contraofensiva ucraniana no verão, as tropas russas retomaram a iniciativa e tentam cercar a grande cidade industrial de Adviivka, no leste do país.

A ajuda militar e financeira à Ucrânia, que permitiu à ex-república soviética resistir à invasão russa desde fevereiro de 2022, é questionada nos Estados Unidos e nos países europeus.

O presidente americano, Joe Biden, alertou, nesta quarta-feira, ao Congresso, que suspender a ajuda à Ucrânia seria o "maior presente" para o presidente russo, Vladimir Putin.

