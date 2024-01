Venezuela e Guiana abrem 'canais de comunicação' em meio a tensões por disputa territorial

Este contato ocorre após um referendo consultivo realizado no domingo na Venezuela, no qual mais de 95% dos eleitores que participaram aprovaram a criação de uma província venezuelana no Essequibo e a concessão da cidadania aos 125.000 habitantes da região, administrada por Georgetown.

"A pedido da parte guianense, o ministro Hugh Todd teve uma conversa telefônica com o ministro Yván Gil para tratar do tema da controvérsia territorial", destacou.

A Venezuela afirma que o Essequibo faz parte de seu território, conforme eram as fronteiras em 1777, quando era colônia da Espanha, e recorre ao acordo de Genebra, assinado em 1966 antes da independência da Guiana do Reino Unido, que estabeleceu as bases para uma solução negociada e anulou uma decisão de 1899, que definiu os limites atuais.

"De maneira irresponsável, ele deu luz verde à presença do Comando Sul dos Estados Unidos no território da Guiana Essequiba, sobre o qual a Guiana mantém uma ocupação", indicou o texto anterior.

Os contatos entre os ministros Gil e Todd, anunciados pela Venezuela, contrastam com um duro comunicado lançado cinco horas antes por Caracas, acusando Ali de dar "luz verde" para a implementação de bases militares dos Estados Unidos no Essequibo.

A disputa territorial se intensificou desde a descoberta, em 2015, de ricos depósitos de petróleo nas águas do Essequibo, deixando a Guiana com as maiores reservas per capita do mundo.

Ali advertiu que levará a situação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para que "tome as medidas apropriadas" e que estabeleceu comunicação com "parceiros bilaterais" como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e França.

"A Força de Defesa da Guiana está em alerta máximo e entrou em contato com seus homólogos militares, incluindo o Comando Sul dos Estados Unidos", acrescentou.

O Brasil decidiu reforçar sua presença militar na fronteira com a Venezuela e a Guiana, informou o Exército.

"o Exército Brasileiro vem mantendo [...] constante monitoramento e prontidão de seus efetivos para garantir a inviolabilidade de nossas fronteiras. Nesse contexto, foi antecipado um reforço de tropas e meios de emprego militar nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, além disso a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, em Roraima, com seu efetivo de quase dois mil militares intensificou sua ação de presença naquela faixa de fronteira visando atender, em melhores condições, à missão de vigilância e proteção do território nacional", informou o Centro de Comunicação Social do Exército em um comunicado à imprensa.

Na segunda-feira, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que havia mantido contatos de "alto nível" com autoridades da Venezuela e da Guiana em prol de uma aproximação entre as partes.

Antes do referendo de domingo, a CIJ pediu à Venezuela que "se abstivesse de qualquer ação que modificasse a situação atualmente vigente no território em disputa" e que as partes "se abstivessem de qualquer ação que pudesse agravar ou estender" a disputa.

